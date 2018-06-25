Президент Азербайджана внес изменения в Миграционный кодекс Азербайджана

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева внесены изменения в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, в период военного положения согласно закону «О военном положении» в отношении граждан Азербайджана при выезде из страны и въезде могут применяться особые правила. Особые правила въезда и выезда из страны в период военного положения также могут быть применены и в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Б.Рустамбеков