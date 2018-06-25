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Дальнее зарубежье 25.06.2018 22:56

Генсек ООН высказался за сохранение иранской ядерной сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который является важным элементом мира и безопасности.

"Необходимо сохранять СВПД. Это важный элемент мира и безопасности, вне зависимости от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе", - сказал он, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Заседание СБ ООН, в ходе которого его члены впервые проводят комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проходит по председательством постоянного члена Совета - России.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]