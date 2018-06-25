Генсек ООН высказался за сохранение иранской ядерной сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который является важным элементом мира и безопасности.
"Необходимо сохранять СВПД. Это важный элемент мира и безопасности, вне зависимости от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе", - сказал он, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".
Заседание СБ ООН, в ходе которого его члены впервые проводят комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проходит по председательством постоянного члена Совета - России.
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