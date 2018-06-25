На американском сегменте МКС вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа, угрозы жизни экипажу нет

Одна из систем жизнеобеспечения отказала на американском сегменте Международной космической станции (МКС), астронавты вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать.

"На американском сегменте вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа", - сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

Данная система является критически значимой для жизнеобеспечения экипажа американского сегмента.

"Однако данная система имеет исправный аналог в другом модуле, который работает в режиме повышенной нагрузки, чтобы компенсировать отказ первой системы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы жизни и здоровью экипажа американского сегмента МКС инцидент не несет.

"Тем не менее, в понедельник астронавтам придется самостоятельно заменить на отказавшей системе клапан, чтобы вернуть ей работоспособность. Поскольку гипотетический отказ второй системы при неисправной первой может привести к нежелательным последствиям для жизнеобеспечения сегмента", - сказал источник.

Между тем, на МКС и ранее возникали проблемы с системами жизнеобеспечения.

Как сообщалось, на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе сломалась система переработки мочи.

Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания. Его ремонт потребовал несколько месяцев.

Неоднократно выходил из строя туалет. В 2009 году центр управления полетами NASA порекомендовал астронавтам повесить на дверь уборной табличку "Не работает". Туалет на станции неоднократно чинили осенью и летом 2008 года.