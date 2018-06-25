На американском сегменте МКС вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа, угрозы жизни экипажу нет

Одна из систем жизнеобеспечения отказала на американском сегменте Международной космической станции (МКС), астронавты вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать.
"На американском сегменте вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа", - сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.
Данная система является критически значимой для жизнеобеспечения экипажа американского сегмента.
"Однако данная система имеет исправный аналог в другом модуле, который работает в режиме повышенной нагрузки, чтобы компенсировать отказ первой системы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы жизни и здоровью экипажа американского сегмента МКС инцидент не несет.
"Тем не менее, в понедельник астронавтам придется самостоятельно заменить на отказавшей системе клапан, чтобы вернуть ей работоспособность. Поскольку гипотетический отказ второй системы при неисправной первой может привести к нежелательным последствиям для жизнеобеспечения сегмента", - сказал источник.
Между тем, на МКС и ранее возникали проблемы с системами жизнеобеспечения.
Как сообщалось, на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе сломалась система переработки мочи.
Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.
В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания. Его ремонт потребовал несколько месяцев.
Неоднократно выходил из строя туалет. В 2009 году центр управления полетами NASA порекомендовал астронавтам повесить на дверь уборной табличку "Не работает". Туалет на станции неоднократно чинили осенью и летом 2008 года.
Алиев принял в Баку министра культуры и исламской ориентации Ирана
Истребители F-16 и F-5 ВВС Турции устроили авиашоу над Бакинской бухтой
Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ - глава Минэнерго
Нефть слабо дорожает после снижения накануне, Brent торгуется у $74,81 за баррель
ADNOC и Saudi Aramco договорились об участии в проекте строительства НПЗ в Индии стоимостью $44 млрд
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Порошенко обсудил с генсеком НАТО размещение миротворцев в Донбассе
В Еврокомиссии заявили о поддержке нидерландской прессы в связи с нападением на редакцию газеты "Телеграф" в Амстердаме
Командующий иранскими погранвойсками обсудит в Кабуле борьбу с оборотом наркотиков - СМИ
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Непревзойдённый мастер педагогики»
В Баку открылась фотовыставка «День памяти и скорби»
Школьники города Сумгаит ознакомились с услугой «Безопасный интернет» от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений