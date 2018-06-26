Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ - глава Минэнерго

Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" министр энергетики Канат Бозумбаев.

"У всех (обязательства - ИФ-К) остались прежними, у всех кто участвовал. Все вернулись к стопроцентному выполнению", - сказал К.Бозумбаев, отвечая на вопрос агентства, сохранились ли прежними обязательства Казахстана в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее глава Минэнерго Казахстана заявил журналистам в Вене, что добыча нефти Казахстана в среднем по году составит 1,8 млн баррелей в сутки.

"Наша страна сейчас добывает 1,8 млн б/с, средний уровень по году будет такой же", - говорил он ранее.