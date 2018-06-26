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ТЭК 26.06.2018 10:12

Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ - глава Минэнерго

Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" министр энергетики Канат Бозумбаев.

"У всех (обязательства - ИФ-К) остались прежними, у всех кто участвовал. Все вернулись к стопроцентному выполнению", - сказал К.Бозумбаев, отвечая на вопрос агентства, сохранились ли прежними обязательства Казахстана в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее глава Минэнерго Казахстана заявил журналистам в Вене, что добыча нефти Казахстана в среднем по году составит 1,8 млн баррелей в сутки.

"Наша страна сейчас добывает 1,8 млн б/с, средний уровень по году будет такой же", - говорил он ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]