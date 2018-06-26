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Оборона 26.06.2018 10:00

В Баку проходит военный парад в честь 100-летия создания ВС Азербайджана

В Баку во вторник на площади Азадлыг (Свобода) начался военный парад, посвященный 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана.

В параде принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, члены парламента и правительства, иностранные гости.

На параде принимают участие около 4 тыс. военнослужащих министерств обороны, Внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы Госбезопасности, Государственной пограничной Службы и Специальной Службы государственной охраны, а также парадного состава ВС Турции.

Кроме этого, на параде будут продемонстрированы свыше 240 единиц военной техники, более 70 летных средств, в том числе принятые недавно на вооружение различного рода новейшие и современные виды вооружения и техники: бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАРАД, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]