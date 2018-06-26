В Баку проходит военный парад в честь 100-летия создания ВС Азербайджана

В Баку во вторник на площади Азадлыг (Свобода) начался военный парад, посвященный 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана.

В параде принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, члены парламента и правительства, иностранные гости.

На параде принимают участие около 4 тыс. военнослужащих министерств обороны, Внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы Госбезопасности, Государственной пограничной Службы и Специальной Службы государственной охраны, а также парадного состава ВС Турции.

Кроме этого, на параде будут продемонстрированы свыше 240 единиц военной техники, более 70 летных средств, в том числе принятые недавно на вооружение различного рода новейшие и современные виды вооружения и техники: бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

Ф.Исазаде