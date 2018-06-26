Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   74.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 23° 36° 28 Июн 23° 36° 29 Июн 24° 36°

СНГ 26.06.2018 11:15

Лидер молдавской "Платформы DA", набравший большинство на выборах мэра Кишинева, заявил о начале бессрочной акции протеста

Во вторник у здания мэрии Кишинева возобновилась акция протеста против решения Высшей судебной палаты Молдавии о признании выборов мэра недействительными. Как передает корреспондент "Интерфакса" с центра Кишинева, с 7.30 манифестанты пикетируют здание мэрии.

В акции протеста участвуют несколько сотен человек. Они перекрыли движение транспорта по центральному проспекту Штефана чел Маре и скандируют лозунги: "Долой диктатуру!", "Долой мафию!", "Мы не отступим!", "Верните украденный голос!", "Плахотнюк, не забывай - твой дом тюрьма", "Мы выстоим!". Здание мэрии оцеплено полицейскими. Они не вмешиваются в действия манифестантов.

"Со вчерашнего вечера мы официально живем в условиях диктатуры. Если до сих пор у нас было одно-единственное требование - признать результаты выборов, то теперь мы выступаем против всей этой коррумпированной власти. Мы будем их преследовать всюду. Пусть готовятся, мы готовим им много сюрпризов. Нас много, нас - вся страна. Мы вернем себе страну. Долой мафию!", - призвала на митинге лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Победивший на выборах мэра лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстаесе заявил, что с сегодняшнего дня начинается бессрочная акция протеста.

"В течение дня мы будем обсуждать план дальнейших действий. Мы создадим Комитет национального сопротивления, который будет координировать акции протеста. В него войдут известные люди со всей страны. Решение суда касается не только Кишинева, они хотят подавить демократию по всей стране. Мы будем проводить акции протеста, дойдем и до акций гражданского сопротивления", - заявил А.Нэстасе.

Как сообщалось, во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся 3 июня, председатель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе одержал победу над кандидатом от Партии социалистов Иваном Чебаном. Он получил 52,57% голосов избирателей, а его соперник - 47,43%. Сразу после выборов И.Чебан признал свое поражение и поздравил А.Нэстасе с победой. После этого, социалисты обратились в суд, указав на ряд нарушений в ходе выборов.

На прошлой неделе суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. В понедельник поздно вечером Высшая судебная палата отклонила кассационную жалобу А.Нэстасе, оставив в силе решения нижестоящих инстанций. Решение ВСП является окончательным, оно не подлежит оспариванию.

Центральная избирательная комиссия должна дать разъяснения, как поступить в данном случае, когда результаты выборов были аннулированы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, СТОЛИЦА, АКЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]