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СНГ 26.06.2018 11:47

Задержанный в Иране казахстанский режиссер вернулся на родину

МИД Казахстана изучает подробности задержания в Иране казахстанского режиссера Каната Байсекеева, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"МИД сейчас изучает подробности его задержания и конфискации его техники. Но сам он к нам не обращался с просьбой помочь с возвратом его оборудования", - сказал собеседник агентства.

Режиссер К.Бейсекеев, возглавлявший казахстанскую съемочную группу в Иране, был задержан в этой стране на прошлой неделе. Он был отпущен и вернулся на родину.

Ряд СМИ со ссылкой на самого режиссера сообщил, что в Иране у него конфисковали коптер, Macbook Pro, iPad, большое количество профессиональной техники.

Пресс-служба МИД Казахстана ранее сообщала, что группа из трех человек во главе с режиссером К.Бейсекеевым работала в Иране без разрешения на съемку от местных властей.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИРАН, РЕЖИССЕР, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]