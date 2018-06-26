Азербайджан восстановит территориальную целостность - Алиев

Азербайджан не смирится с оккупацией своих земель и восстановит территориальную целостность страны, заявил президент Ильхам Алиев.

"Армения в начале 90-х годов воспользовалась неразберихой в Азербайджане и оккупировала часть наших территорий. Нагорный Карабах - это исконно азербайджанская земля, азербайджанцы сотни лет жили и создавали на этих территориях. Мы живем в условиях войны, завершился первый этап войны. Азербайджан не смирится с оккупацией своих территорий и восстановит территориальную целостность", - заявил И.Алиев во вторник на военном параде, посвященном 100-летию создания ВС Азербайджана.

Президент отметил, что для освобождения оккупированных территорий нужна сильная армия, сильная экономика.

"С 2003 года мы увеличили расходы на оборону в 15 раз", - отметил глава государства.

По его словам, армейское строительство - один из основных приоритетов для Азербайджана.

"Мы продолжим закупку современного вооружения для усиления военного потенциала. Сегодня на параде мы продемонстрируем лишь небольшую часть военной техники, которую приобрели за рубежом ", - отметил он.

И.Алиев добавил, что за последние годы в Азербайджане построено 20 заводов, на которых производятся свыше 1,2 тыс. наименований военной продукции.