Азербайджан может уничтожить любую военную инфраструктуру Армении в зоне карабахского конфликта - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению вернуться за стол переговоров для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
"Мы хотим мирного урегулирования конфликта (нагорно-карабахского - ИФ), но мы не смиримся с оккупацией земель. Противник должен понимать, что нет такого военного и стратегического объекта, который бы не смогла уничтожить азербайджанская армия", - сказал И.Алиев во вторник на военном параде, посвященном 100-летию создания ВС Азербайджана.
По его словам, поэтому скорейшее восстановление территориальной целостности Азербайджана также в интересах армянской стороны.
"Армения не может и не сможет вести с нами конкуренцию. Историческая справедливость на нашей стороне, мы обладаем военной и экономической мощью, и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться", - отметил он.
И.Алиев добавил, что в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта и в мае 2018 года в Нахчыване азербайджанская армия освободила определенную часть оккупированных территорий, стратегические высоты перешли под контроль азербайджанской армии. "Мы показали противнику свою силу, развеяли миф о непобедимости армянской армии. Мы сегодня контролируем стратегическую инфраструктуру противника", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Азербайджан приближает тот день, когда все оккупированные территории будут освобождены.
Ф.Исазаде
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