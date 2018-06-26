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Карабахский конфликт 26.06.2018 10:43

Азербайджан может уничтожить любую военную инфраструктуру Армении в зоне карабахского конфликта - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению вернуться за стол переговоров для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Мы хотим мирного урегулирования конфликта (нагорно-карабахского - ИФ), но мы не смиримся с оккупацией земель. Противник должен понимать, что нет такого военного и стратегического объекта, который бы не смогла уничтожить азербайджанская армия", - сказал И.Алиев во вторник на военном параде, посвященном 100-летию создания ВС Азербайджана.

По его словам, поэтому скорейшее восстановление территориальной целостности Азербайджана также в интересах армянской стороны.

"Армения не может и не сможет вести с нами конкуренцию. Историческая справедливость на нашей стороне, мы обладаем военной и экономической мощью, и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться", - отметил он.

И.Алиев добавил, что в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта и в мае 2018 года в Нахчыване азербайджанская армия освободила определенную часть оккупированных территорий, стратегические высоты перешли под контроль азербайджанской армии. "Мы показали противнику свою силу, развеяли миф о непобедимости армянской армии. Мы сегодня контролируем стратегическую инфраструктуру противника", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Азербайджан приближает тот день, когда все оккупированные территории будут освобождены.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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