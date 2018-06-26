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Оборона 26.06.2018 10:50

Алиев отмечает "усиление фактора силы" в международных процессах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает бездействие в настоящее время международного права, фактор силы становится доминирующим.

"Процессы в мире показывают, что международное право не работает. Если бы оно работало, оккупированные азербайджанские территории были бы освобождены. На повестку дня выходит фактор силы", - сказал И.Алиев во вторник на военном параде, посвященном 100-летию создания ВС Азербайджана.

По его словам, власти Азербайджана делают все необходимое для улучшения материально-технического обеспечения ВС и для повышения боеготовности армии. "Поэтому Азербайджан продолжит закупать самое передовое вооружение у своих партнеров и друзей", - подчеркнул И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИР, ПОЛИТИКА, СИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]