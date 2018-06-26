Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает бездействие в настоящее время международного права, фактор силы становится доминирующим.

"Процессы в мире показывают, что международное право не работает. Если бы оно работало, оккупированные азербайджанские территории были бы освобождены. На повестку дня выходит фактор силы", - сказал И.Алиев во вторник на военном параде, посвященном 100-летию создания ВС Азербайджана.

По его словам, власти Азербайджана делают все необходимое для улучшения материально-технического обеспечения ВС и для повышения боеготовности армии. "Поэтому Азербайджан продолжит закупать самое передовое вооружение у своих партнеров и друзей", - подчеркнул И.Алиев.

Ф.Исазаде