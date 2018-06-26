В Баку на военном параде показали РСЗО Полонез, купленные у Минска

Во вторник на военном параде в Азербайджане были продемонстрированы реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез", приобретенные у Беларуси.
301-милимметровые РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км.
Кроме этого на параде были продемонстрированы оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «LORA» (Long Range Attack) израильского производства приняты на вооружение азербайджанской армии.
ОТРК «LORA» с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой, разработанная израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI) может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования, для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника.
Комплекс транспортируется в виде пакета из четырех ТПК. Максимальная дальность поражения цели составляет более 300 км.
Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Белоруссии сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку "Полонезов" у Минска. Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).
Ф.Исазаде
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