В Баку на военном параде показали американские вертолеты Bell-412, принятые на вооружение азербайджанской армией

В Баку завершился военный парад, посвященный 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана.

На параде были продемонстрированы свыше 240 единиц военной техники.

В частности, были продемонстрированы многофункциональные бронированные машины, оснащенные противотанковой ракетной системой Спайк, а также самоходные 120-мм минометные установки, поражающими цель противника на расстоянии до 7 км.

Кроме этого, были показаны бронемашины Марал-1, Марал-2, производства военной промышленности Азербайджана.

На параде были показаны БТР-82А, оснащенные спутниковой системой наведения;

Командно-штабные бронемашины, для проведения разведывательной деятельности в полевых условиях; Беспилотные летательные аппараты ORBITER, HERON, HERMES, HAROP; 122- и 152-миллиметровые артустановки, способные уничтожать цели противника на глубине 15-17 км, 122-миллиметровые МСТА, Пион, ОС1А, БМП-3, танки Т72-м1, Т90-С.

Также были продемонстрированы зенитно-ракетный комплекс ОСА1т, зенитно-ракетные комплексы С-125 и С-300, БУК МБ, новые ракеты воздух-земля, системы залпового огня MN-70, "Грады" различной модификации, реактивные системы "Смерч", "Гасырга" (Турция).

Кроме этого, на параде впервые были продемонстрированы американские вертолеты Bell-412, принятые на вооружение азербайджанской армией. Это первые вертолеты несоветского/российского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией.

Наряду с Bell-412, на параде полеты совершили вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17, корабельный многоцелевой Ка-32, истребители МИГ-29, Су-25, а также учебно-боевые самолеты L-39.

Ф.Исазаде