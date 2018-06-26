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Оборона 26.06.2018 11:48

В Баку на военном параде показали американские вертолеты Bell-412, принятые на вооружение азербайджанской армией

В Баку завершился военный парад, посвященный 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана.

На параде были продемонстрированы свыше 240 единиц военной техники.

В частности, были продемонстрированы многофункциональные бронированные машины, оснащенные противотанковой ракетной системой Спайк, а также самоходные 120-мм минометные установки, поражающими цель противника на расстоянии до 7 км.

Кроме этого, были показаны бронемашины Марал-1, Марал-2, производства военной промышленности Азербайджана.

На параде были показаны БТР-82А, оснащенные спутниковой системой наведения;

Командно-штабные бронемашины, для проведения разведывательной деятельности в полевых условиях; Беспилотные летательные аппараты ORBITER, HERON, HERMES, HAROP; 122- и 152-миллиметровые артустановки, способные уничтожать цели противника на глубине 15-17 км, 122-миллиметровые МСТА, Пион, ОС1А, БМП-3, танки Т72-м1, Т90-С.

Также были продемонстрированы зенитно-ракетный комплекс ОСА1т, зенитно-ракетные комплексы С-125 и С-300, БУК МБ, новые ракеты воздух-земля, системы залпового огня MN-70, "Грады" различной модификации, реактивные системы "Смерч", "Гасырга" (Турция).

Кроме этого, на параде впервые были продемонстрированы американские вертолеты Bell-412, принятые на вооружение азербайджанской армией. Это первые вертолеты несоветского/российского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией.

Наряду с Bell-412, на параде полеты совершили вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17, корабельный многоцелевой Ка-32, истребители МИГ-29, Су-25, а также учебно-боевые самолеты L-39.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАРАД, ЗАВЕРШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]