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Дальнее зарубежье 26.06.2018 16:28

В Еврокомиссии заявили о поддержке нидерландской прессы в связи с нападением на редакцию газеты "Телеграф" в Амстердаме

Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил во вторник о солидарности ЕК с редакцией нидерландской газеты "Телеграф", подвергшейся в Амстердаме атаке с использованием автомобиля.

"Мы выражаем нашу полную поддержку нидерландским СМИ и журналистам, и мы выступаем в защиту права свободно освещать события", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Как сообщалось, микроавтобус врезался во вторник рано утром в здание редакции нидерландской газеты "Телеграф" в Амстердаме.

После столкновения машина загорелась. Никто не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.

По предварительной версии полиции, речь идет о преднамеренном нападении. Такого же мнения придерживаются и в редакции издания. Начато расследование.

На прошлой неделе атаке в Амстердаме подверглась редакция еженедельного журнала "Панорама", о чем также напомнил М.Схинас в своем заявлении.

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Тэги: ЕС, НИДЕРЛАНДЫ, СМИ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]