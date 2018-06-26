Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил во вторник о солидарности ЕК с редакцией нидерландской газеты "Телеграф", подвергшейся в Амстердаме атаке с использованием автомобиля.
"Мы выражаем нашу полную поддержку нидерландским СМИ и журналистам, и мы выступаем в защиту права свободно освещать события", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
Как сообщалось, микроавтобус врезался во вторник рано утром в здание редакции нидерландской газеты "Телеграф" в Амстердаме.
После столкновения машина загорелась. Никто не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.
По предварительной версии полиции, речь идет о преднамеренном нападении. Такого же мнения придерживаются и в редакции издания. Начато расследование.
На прошлой неделе атаке в Амстердаме подверглась редакция еженедельного журнала "Панорама", о чем также напомнил М.Схинас в своем заявлении.
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