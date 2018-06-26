Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил во вторник о солидарности ЕК с редакцией нидерландской газеты "Телеграф", подвергшейся в Амстердаме атаке с использованием автомобиля.

"Мы выражаем нашу полную поддержку нидерландским СМИ и журналистам, и мы выступаем в защиту права свободно освещать события", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Как сообщалось, микроавтобус врезался во вторник рано утром в здание редакции нидерландской газеты "Телеграф" в Амстердаме.

После столкновения машина загорелась. Никто не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.

По предварительной версии полиции, речь идет о преднамеренном нападении. Такого же мнения придерживаются и в редакции издания. Начато расследование.

На прошлой неделе атаке в Амстердаме подверглась редакция еженедельного журнала "Панорама", о чем также напомнил М.Схинас в своем заявлении.