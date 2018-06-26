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СНГ 26.06.2018 17:00

Порошенко обсудил с генсеком НАТО размещение миротворцев в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе обсуждалась ситуация в Донбассе и евроатлантическая интеграция Украины.

"Президент выразил благодарность НАТО за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии российской агрессии. П.Порошенко проинформировал генерального секретаря о развитии событий в Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН", - сообщила во вторник пресс-служба президента Украины.

П.Порошенко заявил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО с привлечением практической помощи альянса. В связи с этим генсек НАТО приветствовал принятие закона о национальной безопасности.

"П.Порошенко и Й.Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, содержащихся в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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