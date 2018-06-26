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26.06.2018 17:38

Мальта намерена решать проблему миграционного кризиса совместно с другими странами ЕС - премьер

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат во вторник заявил, что страна нацелена "на предотвращение расширения гуманитарного кризиса" за счет разделения ответственности между другими странами ЕС, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Он подчеркнул, что руководство Мальты на данный момент пытается решить ситуацию с немецким судном Lifeline, застрявшим в международных водах с 234 мигрантами на борту.

В то же время Дж.Мускат не уточнил, намерены ли власти разрешить судну причалить в порту Мальты.

В то же время Мальта намерена инициировать расследование в отношении капитана судна Lifline, принадлежащего негосударственному немецкому агентству, в связи с тем, что он проигнорировал полученные инструкции.

Судно дрейфует в международных водах уже несколько дней после того, как Италия запретила ему заходить в свои порты после ситуации с судном "Аквариус", которое также получило отказ со стороны Италии и Мальты, но смогло передать мигрантов Испании.

Ранее во вторник официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил: Париж рассчитывает на то, что Мальта сможет принять у себя мигрантов с судна Lifeline.

"Кажется, европейское решение найдено. Оно (судно - ИФ) может зайти на Мальту", - сказал Б.Гриво в эфире радиостанции РТЛ.

Он также призвал глав европейских государств "действовать и реагировать быстро для срочного решения проблемы".

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Тэги: МАЛЬТА, МИГРАЦИЯ, КРИЗИС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]