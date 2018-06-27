Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 26° 37°

СНГ 27.06.2018 12:04

Саакашвили сообщил о готовности к контактам с лидерами демсил Украины, чтобы на выборах- 2019 "изменить ход истории" этой страны

Партия "Рух новых сил" экс-главы Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проведет праймериз в преддверии запланированных на 2019 год президентских выборов на Украине.

"Рух новых сил, как мы и говорили ранее, будет проводить праймериз, чтобы определить единого достойного кандидата в президенты", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

При этом он отметил, что поддерживает также "инициативу неравнодушных граждан, призывающих демократические силы объединиться ради победы". Политик отметил, что правила взаимодействия партий должны быть прозрачными и справедливыми, и для их проработки готов в ближайшее время участвовать во встрече лидеров всех демократических сил.

"Мы должны быть сплочены перед угрозой опасности. Это - аксиома. Только вместе, опираясь на общественное доверие, мы способны победить олигархов и, наконец, изменить ход истории Украины", - заявил М.Саакашвили.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПАРТИЯ, ПРАЙМЕРИЗ


Похожие новости


Саакашвили представит свою программу развития Украины 3 июня в польском Перемышле Генпрокуратура Украины просит Нидерланды взять у Саакашвили образцы голоса Саакашвили получил в Амстердаме удостоверение, дающее право на проживание в ЕС Саакашвили заявил, что собирается восстановить гражданство Украины В Генпрокуратуре Украины сожалеют о высылке Саакашвили, так как ждали от него важных показаний по делу о расстрелах на Майдане МВД Украины: Саакашвили задержали во время отработки мест концентрации незаконных мигрантов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]