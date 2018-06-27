Партия "Рух новых сил" экс-главы Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проведет праймериз в преддверии запланированных на 2019 год президентских выборов на Украине.
"Рух новых сил, как мы и говорили ранее, будет проводить праймериз, чтобы определить единого достойного кандидата в президенты", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
При этом он отметил, что поддерживает также "инициативу неравнодушных граждан, призывающих демократические силы объединиться ради победы". Политик отметил, что правила взаимодействия партий должны быть прозрачными и справедливыми, и для их проработки готов в ближайшее время участвовать во встрече лидеров всех демократических сил.
"Мы должны быть сплочены перед угрозой опасности. Это - аксиома. Только вместе, опираясь на общественное доверие, мы способны победить олигархов и, наконец, изменить ход истории Украины", - заявил М.Саакашвили.
Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".
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