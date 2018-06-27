Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 26° 37°

Дальнее зарубежье 27.06.2018 12:16

Мясники Франции обратились к властям с просьбой о полицейской защите от веганов

Французская федерация мясников просит правительство Франции предоставить ее членам полицейскую защиту от веганов и их "физических, вербальных и моральных" атак. Как сообщает BBC, глава ассоциации Жан-Франсуа Гиар написал открытое письмо властям.

Мясники, в частности, просят вмешаться министра внутренних дел Франции Жерара Коллома.

В письме утверждается, что агрессивные веганы стремятся посеять террор и уничтожить целую ветвь французской культуры" потребления мяса. Они закидывают мясные лавки камнями и обливают их витрины красной жидкостью, имитирующей кровь, рисуют граффити и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свою философию, говорится в обращении главы федерации.

Веганы хотят "навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию", пишет Ж.-Ф.Гиар.

Во Франции вегетарианцы и веганы составляют лишь небольшую часть населения: проведенный в 2016 году опрос, показал, что мясо в пищу не употребляют около 3% французов.

В марте французская активистка-веган Мириам-Серж Жуглет была арестована после того, как написала в Facebook, что смерть мясника Кристиана Медвеса, убитого во время теракта в городе Треб, была справедливой.

"И что, вас шокирует, что убийца оказался убит террористом? Меня вот нет. Я не испытываю никакого сочувствия. В этой истории есть некая справедливость", - написала она.

Ж.-Ф.Гиар выступает от имени около 18 тыс. французских мясников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МЯСНИКИ, ВЕГАНЫ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]