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Дальнее зарубежье 27.06.2018 12:40

Сотрудничество Сеула с Пхеньяном будет ограниченным до снятия санкций ООН с Севера - южнокорейский премьер

До снятия санкций, введенных ООН против Пхеньяна, сотрудничество Южной Кореи с КНДР по инфраструктурным объектам будет носить ограниченный характер, заявил премьер-министр РК Ли Нак Ен.

Сеул наметил ряд важных направлений сотрудничества между Югом и Севером, включая культурный и спортивный обмен, воссоединение семей, соединение железных дорог двух стран.

"Однако трудно реализовывать проекты, которые подпадают под санкции ООН, включая соединение наших железных дорог и автомагистралей", - сказал он, выступая на региональном форуме в защиту мира на острове Чеджу.

Коснувшись вопроса денуклеаризации КНДР, премьер отметил, что на этом пути могут возникнуть многочисленные препятствия, но уже не столь непреодолимые, как это имело место в прошлом.

Говоря о политике лидера КНДР Ким Чен Ына, Ли Нак Ен подчеркнул: "сейчас ему уже будет трудно вернуться к эре военной конфронтации".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]