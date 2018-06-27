Сотрудничество Сеула с Пхеньяном будет ограниченным до снятия санкций ООН с Севера - южнокорейский премьер

До снятия санкций, введенных ООН против Пхеньяна, сотрудничество Южной Кореи с КНДР по инфраструктурным объектам будет носить ограниченный характер, заявил премьер-министр РК Ли Нак Ен.
Сеул наметил ряд важных направлений сотрудничества между Югом и Севером, включая культурный и спортивный обмен, воссоединение семей, соединение железных дорог двух стран.
"Однако трудно реализовывать проекты, которые подпадают под санкции ООН, включая соединение наших железных дорог и автомагистралей", - сказал он, выступая на региональном форуме в защиту мира на острове Чеджу.
Коснувшись вопроса денуклеаризации КНДР, премьер отметил, что на этом пути могут возникнуть многочисленные препятствия, но уже не столь непреодолимые, как это имело место в прошлом.
Говоря о политике лидера КНДР Ким Чен Ына, Ли Нак Ен подчеркнул: "сейчас ему уже будет трудно вернуться к эре военной конфронтации".
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