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Дальнее зарубежье 27.06.2018 13:03

Спутниковые снимки показывают, что Северная Корея занимается модернизацией ядерного центра в Йонбене - СМИ

Снимки, полученные со спутников на прошлой неделе, свидетельствуют о работах по модернизации северокорейского ядерного центра в Йонбене, сообщает издание "Хилл" со ссылкой на сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Согласно данным со спутников, КНДР быстрыми темпами возводит в этом центре новую насосную установку для охлаждения реактора, а также завершила строительство резервуара с водой для охлаждения.

Однако неясно, функционирует ли сейчас реактор в Йонбене, уточняет "Хилл".

В свою очередь сайт 38 North отметил, что сотрудники ядерного центра будут продолжать обычную деятельность вплоть до получения распоряжений от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Позднее, на прошлой неделе, президент США Дональд Трамп заявлял, что в КНДР уже начались мероприятия по свертыванию ядерной программы.

В конце мая власти КНДР подтвердили информацию о полном демонтаже полигона для ядерных испытаний "Пунгери".

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Тэги: КНДР, АТОМ, ЦЕНТР, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]