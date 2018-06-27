"Твиттер" до конца года введет обязательное подтверждение аккаунтов для борьбы со спамом и агрессивным контентом

Социальная сеть "Твиттер" объявила, что в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и в первую очередь - с бот-аккаунтами намерена ввести обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонные номера, написали представители руководства соцсети в блоге.
Необходимость подтверждать личность новых пользователей поможет бороться с агрессивным контентом, троллями и спамом, считают вице-президент Twitter Дел Харви и руководитель отдела компании по безопасности Йоель Рот.
"Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью", - написали топ-менеджеры, уточнив, что изменения вступят в силу до конца года.
Согласно данным Twitter, только в мае в социальной сети еженедельно отключались почти по 10 млн автоматизированных спам- или бот-аккаунтов.
Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске
Штат ASAN Xidmet увеличивается до 715 человек
ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении
Moody`s присвоило рейтинг рисков контрагента 5 банкам в Азербайджане
Alstom презентовала первый грузовой локомотив, произведенный для Азербайджана
Азербайджанские компании будут экспортировать фундук в Швейцарию
В Азербайджане в свадебном автомобиле обнаружены около 8,5 кг наркотиков
Экономика ФРГ может потерять 200 млн евро из-за матча Германии с Южной Кореей на ЧМ-2018
Марадону госпитализировали после матча сборной Аргентины с Нигерией в Петербурге - СМИ
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сделайте свое лето ярче с AccessBank!
Бакинская Высшая Школа Нефти возглавила десятку лучших университетов страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений