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Дальнее зарубежье 27.06.2018 13:11

"Твиттер" до конца года введет обязательное подтверждение аккаунтов для борьбы со спамом и агрессивным контентом

Социальная сеть "Твиттер" объявила, что в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и в первую очередь - с бот-аккаунтами намерена ввести обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонные номера, написали представители руководства соцсети в блоге.

Необходимость подтверждать личность новых пользователей поможет бороться с агрессивным контентом, троллями и спамом, считают вице-президент Twitter Дел Харви и руководитель отдела компании по безопасности Йоель Рот.

"Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью", - написали топ-менеджеры, уточнив, что изменения вступят в силу до конца года.

Согласно данным Twitter, только в мае в социальной сети еженедельно отключались почти по 10 млн автоматизированных спам- или бот-аккаунтов.

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Тэги: МИР, ТВИТТЕР", ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]