Норвежское правительство обвинило Facebook и Google в манипуляциях для получения личных данных пользователей

Компании Facebook и Google идут на ухищрения, чтобы получить согласие пользователей на обработку личной информации, несмотря на вступление в силу общего регламента ЕС о защите данных, сообщают западные СМИ со ссылкой на Норвежской совет по делам потребителей.
"Эти компании манипулируют нами, чтобы мы предоставили свои личные данные", - приводят СМИ слова представителя Совета Фина Мюрстада.
Вступивший в силу 25 мая общий регламент ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующий распространение и использование личных данных европейцев, требует от компаний получить четкое и добровольное согласие пользователей на обработку личной информации.
По словам Ф.Мирстада компании демонстрируют "отсутствие уважения к своим пользователям и обходят принцип, согласно которому потребители сами контролируют свои личные данные".
В марте 2018 года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.
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