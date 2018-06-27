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СНГ 27.06.2018 13:43

Администрация Трампа обещает поддержку реформам на Украине, заявляют в Киеве

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил о важности обеспечения безопасности на Украине и поддержки курса реформ в этой стране.

"Администрация президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на Дж.Салливана по результатам его встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Копенгагене.

В свою очередь, В.Гройсман подчеркнул, что поддержка реформ и решение вопросов безопасности Украины - это инвестиции в общий успех.

Кроме того, в разговоре стороны коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской газотранспортной системы.

"Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - отметил украинский премьер.

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Тэги: УКРАИНА, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]