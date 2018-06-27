Администрация Трампа обещает поддержку реформам на Украине, заявляют в Киеве

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил о важности обеспечения безопасности на Украине и поддержки курса реформ в этой стране.
"Администрация президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на Дж.Салливана по результатам его встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Копенгагене.
В свою очередь, В.Гройсман подчеркнул, что поддержка реформ и решение вопросов безопасности Украины - это инвестиции в общий успех.
Кроме того, в разговоре стороны коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской газотранспортной системы.
"Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - отметил украинский премьер.
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