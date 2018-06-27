Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 26° 37°

Спорт 27.06.2018 12:05

Экономика ФРГ может потерять 200 млн евро из-за матча Германии с Южной Кореей на ЧМ-2018

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между командами Германии и Южной Кореи может нанести экономике ФРГ ущерб в размере от 130 млн до 200 млн евро, передает Deutsche Welle.

Эксперты кельнского Института немецкой экономики (IW) подсчитали, что многие в Германии, вероятно, будут смотреть матч с Южной Кореей на рабочем месте.

Матч пройдет в среду на стадионе "Казань Арена", начало намечено на 18:00 , в Германии будет на час меньше, то есть рабочий день еще не закончится как минимум для 30% сотрудников немецких компаний, по оценкам IW.

Если хотя бы половина из них примет решение посмотреть матч на рабочем месте, то за время игры, в течение которого они будут отвлекаться от обычных дел, экономика страны понесет ущерб в размере 200 млн евро.

В 2017 году ВВП Германии составил 3,26 трлн евро, так что 200 млн евро - ущерб не слишком существенный. К тому же эксперт IW Кристоф Шрёдер полагает, что у подобного сценария есть и положительная сторона, заключающаяся в улучшении взаимопонимания с коллегами. "Остается надеяться, что сборная ФРГ выиграет", - резюмировал он.

Для того чтобы гарантированно выйти в плей-офф, немецким футболистам необходимо одержать победу с преимуществом минимум в два гола. Согласно статистике, собранной германскими СМИ, бундестим практически всегда одерживала победу в третьем туре группового этапа футбольных чемпионатов. Команда ФРГ четыре раза становилась чемпионом мира, в том числе на предыдущем мундиале в Бразилии в 2014 году.

Ожидается, что на игру прибудет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В рамках визита в столицу Татарстана также запланирована его встреча с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Южная Корея доходила до группового этапа чемпионата мира девять раз, лучший результат ее сборной - 4-е место в 2002 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФУТБОЛ, ЭКОНОМИКА, УЩЕРБ


Похожие новости


Азербайджан в марте 2017г в отборе к ЧМ-2018 сыграет с Германией на стадионе Т.Бахрамова – министр "Барселона" в пятый раз выиграла Лигу чемпионов УЕФА "Зенит" проиграл "Байеру" в матче Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов Доходы футбольных клубов высшего дивизиона Германии превысили 2 млрд. евро "Бавария" готова потратить почти 280 млн евро на создание команды под Гвардьолу

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]