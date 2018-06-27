В Азербайджане в свадебном автомобиле обнаружены около 8,5 кг наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили в Ленкаранском районе (юг страны) партию наркотических средств весом около 8,5 кг.
«Наркотические средства общим весом 8,405 кг были обнаружены у жителей Ленкаранского района, в их свадебном автомобиле. В частности, в автомобиле было обнаружено 6,115 кг опиума, 250 гр. метамфетамина, 1 кг смолы гашиша и 1,04 кг героина", - отмечается в сообщении.
По данным ГПС, автомобиль для свадебных церемоний ночью приехал на контролируемый береговой участок. В автомобиле находились двое мужчин, один из которых отошел от автомобиля и вернулся с полной сумкой. Своими действиями они вызвали подозрения у сотрудников Погранслужбы, которые и провели проверку автомобиля.
"По факту возбуждено уголовное дело", - подчеркивает ГПС.
Ф.Исазаде
Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске
Штат ASAN Xidmet увеличивается до 715 человек
ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении
Moody`s присвоило рейтинг рисков контрагента 5 банкам в Азербайджане
Alstom презентовала первый грузовой локомотив, произведенный для Азербайджана
Азербайджанские компании будут экспортировать фундук в Швейцарию
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Власти Турции намерены арестовать еще 99 человек за связи с Гюленом
Глава МИД Нидерландов поддерживает расширение полномочий ОЗХО
Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сделайте свое лето ярче с AccessBank!
Бакинская Высшая Школа Нефти возглавила десятку лучших университетов страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений