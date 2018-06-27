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Происшествия 27.06.2018 12:08

В Азербайджане в свадебном автомобиле обнаружены около 8,5 кг наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили в Ленкаранском районе (юг страны) партию наркотических средств весом около 8,5 кг.

«Наркотические средства общим весом 8,405 кг были обнаружены у жителей Ленкаранского района, в их свадебном автомобиле. В частности, в автомобиле было обнаружено 6,115 кг опиума, 250 гр. метамфетамина, 1 кг смолы гашиша и 1,04 кг героина", - отмечается в сообщении.

По данным ГПС, автомобиль для свадебных церемоний ночью приехал на контролируемый береговой участок. В автомобиле находились двое мужчин, один из которых отошел от автомобиля и вернулся с полной сумкой. Своими действиями они вызвали подозрения у сотрудников Погранслужбы, которые и провели проверку автомобиля.

"По факту возбуждено уголовное дело", - подчеркивает ГПС.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]