В Азербайджане в свадебном автомобиле обнаружены около 8,5 кг наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили в Ленкаранском районе (юг страны) партию наркотических средств весом около 8,5 кг.

«Наркотические средства общим весом 8,405 кг были обнаружены у жителей Ленкаранского района, в их свадебном автомобиле. В частности, в автомобиле было обнаружено 6,115 кг опиума, 250 гр. метамфетамина, 1 кг смолы гашиша и 1,04 кг героина", - отмечается в сообщении.

По данным ГПС, автомобиль для свадебных церемоний ночью приехал на контролируемый береговой участок. В автомобиле находились двое мужчин, один из которых отошел от автомобиля и вернулся с полной сумкой. Своими действиями они вызвали подозрения у сотрудников Погранслужбы, которые и провели проверку автомобиля.

"По факту возбуждено уголовное дело", - подчеркивает ГПС.

Ф.Исазаде