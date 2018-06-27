Отмена выборов мэра Кишинева подрывает доверие народа к госучреждениям - ЕС

Непрозрачность отмены выборов мэра Кишинева, подтвержденной Верховным судом Молдавии, лишает избирателей демократически избранного главы города Андрея Нэстасе, который получил явное большинство голосов, заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.
"Это решение подрывает доверие молдавского народа к государственным учреждениям. Следует отметить, что ни один из участников избирательного процесса не потребовал аннулирования выборов", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, опубликованном в среду в Брюсселе.
В документе обращается внимание на то, что "независимая судебная система, свободная от какого-либо политического давления, действующая транспарентно, а также заслуживающие доверия, инклюзивные и прозрачные выборы на всех уровнях являются основами любой демократии".
"Уважение демократических ценностей и верховенства права также лежит в основе отношений Европейского союза с республикой Молдова, о чем свидетельствует наше соглашение об ассоциации", - подчеркивается в коммюнике.
В нем отмечается, что ЕС ожидает от властей Молдавии "гарантии независимости судебной власти в соответствии с ее международными обязательствами в качестве одного из ключевых принципов верховенства права, важнейшего элемента демократии и давней надежды молдавских граждан".
В Брюсселе рассчитывают, заявили Ф.Могерини и Й.Хан, что "молдавские власти предпримут соответствующие меры для обеспечения уважения результатов выборов мэра Кишинева, признанных также национальными и международными наблюдателями и отражающих волю избирателей".
Во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся 3 июня, председатель проевропейской партии "Платформа DA" А.Нэстасе получил 52,57% голосов избирателей, в то время как его конкурент - кандидат от Партии социалистов Иван Чебан - только 47,43%. Сразу после выборов И.Чебан признал свое поражение и поздравил А.Нэстасе с победой. После этого социалисты обратились в суд, указав на ряд нарушений в ходе выборов.
19 июня суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. В понедельник, 25 июня, Высшая судебная палата (ВСП) отклонила кассационную жалобу А.Нэстасе, оставив в силе решения нижестоящих инстанций. Решение ВСП является окончательным и не подлежит оспариванию. Центральная избирательная комиссия должна дать разъяснения, как поступить в данном случае, когда результаты выборов были аннулированы.
Решение суда подвергли критике сами кандидаты в мэры Кишинева, президент страны Игорь Додон, премьер-министр Павел Филип, руководители Европейского Союза и Совета Европы, глава делегации Евросоюза в Молдавии, посольство США в Кишиневе.
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