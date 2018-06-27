В Индии разбился истребитель Су-30МКИ, оба пилота выжили - СМИ

Проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии истребитель Су-30МКИ разбился в среду в индийском штате Махараштра, сообщает интернет-портал газеты "Таймс оф Индиа".
Оба пилота успешно катапультировались. Информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента также нет.
"Таймс оф Индиа" отмечает, что с момента принятия на вооружение разбились как минимум восемь индийских истребителей Су-30МКИ. При этом в ВВС Индии в рамках $12-милиардного контракта с Россией уже поступили 240 истребителей Су-30МКИ из 272 приобретаемых машин: большая значительная их часть была собрана по лицензии индийским концерном Hindustan Aeronautics Limited.
Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске
Штат ASAN Xidmet увеличивается до 715 человек
ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении
Moody`s присвоило рейтинг рисков контрагента 5 банкам в Азербайджане
Alstom презентовала первый грузовой локомотив, произведенный для Азербайджана
Азербайджанские компании будут экспортировать фундук в Швейцарию
В Азербайджане в свадебном автомобиле обнаружены около 8,5 кг наркотиков
Экономика ФРГ может потерять 200 млн евро из-за матча Германии с Южной Кореей на ЧМ-2018
Марадону госпитализировали после матча сборной Аргентины с Нигерией в Петербурге - СМИ
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сделайте свое лето ярче с AccessBank!
Бакинская Высшая Школа Нефти возглавила десятку лучших университетов страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений