В Индии разбился истребитель Су-30МКИ, оба пилота выжили - СМИ

Проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии истребитель Су-30МКИ разбился в среду в индийском штате Махараштра, сообщает интернет-портал газеты "Таймс оф Индиа".

Оба пилота успешно катапультировались. Информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента также нет.

"Таймс оф Индиа" отмечает, что с момента принятия на вооружение разбились как минимум восемь индийских истребителей Су-30МКИ. При этом в ВВС Индии в рамках $12-милиардного контракта с Россией уже поступили 240 истребителей Су-30МКИ из 272 приобретаемых машин: большая значительная их часть была собрана по лицензии индийским концерном Hindustan Aeronautics Limited.