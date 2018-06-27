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Дальнее зарубежье 27.06.2018 12:41

В Индии разбился истребитель Су-30МКИ, оба пилота выжили - СМИ

Проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии истребитель Су-30МКИ разбился в среду в индийском штате Махараштра, сообщает интернет-портал газеты "Таймс оф Индиа".

Оба пилота успешно катапультировались. Информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента также нет.

"Таймс оф Индиа" отмечает, что с момента принятия на вооружение разбились как минимум восемь индийских истребителей Су-30МКИ. При этом в ВВС Индии в рамках $12-милиардного контракта с Россией уже поступили 240 истребителей Су-30МКИ из 272 приобретаемых машин: большая значительная их часть была собрана по лицензии индийским концерном Hindustan Aeronautics Limited.

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Тэги: ИНДИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]