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АПК 27.06.2018 12:52

Азербайджан в Европу планирует экспортировать, в основном, продукцию АПК – и.о. президента Azpromo

Открытие Торгового дома Азербайджана на территории Европейского Союза даст эффект в виде диверсификации азербайджанского экспорта, заявил в интервью азербайджанскому телеканалу СВС и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

«В июле в Латвии планируется открытие Торгового дома Азербайджана. Это будет первый ТД на территории ЕС и мы надеемся, что это даст определенный эффект посредством диверсификации азербайджанского экспорта», - сказал Ю.Абдуллаев.

По его словам, диверсификация экспортной карты Азербайджана имеет важное значение. «Это будет способствовать продвижению азербайджанских товаров в европейском направлении»,- добавил он.

Ю.Абдуллаев отметил, что, в Торговом доме в Латвии будет представлена в основном сельхозпродукция, так как проведенные исследования рынков Германии, Швейцарии, Польши, Великобритании показали спрос на эту продукции.

В настоящее время Торговые дома Азербайджана действуют в Беларуси и Украине.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, ТД, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]