Азербайджан в Европу планирует экспортировать, в основном, продукцию АПК – и.о. президента Azpromo

Открытие Торгового дома Азербайджана на территории Европейского Союза даст эффект в виде диверсификации азербайджанского экспорта, заявил в интервью азербайджанскому телеканалу СВС и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

«В июле в Латвии планируется открытие Торгового дома Азербайджана. Это будет первый ТД на территории ЕС и мы надеемся, что это даст определенный эффект посредством диверсификации азербайджанского экспорта», - сказал Ю.Абдуллаев.

По его словам, диверсификация экспортной карты Азербайджана имеет важное значение. «Это будет способствовать продвижению азербайджанских товаров в европейском направлении»,- добавил он.

Ю.Абдуллаев отметил, что, в Торговом доме в Латвии будет представлена в основном сельхозпродукция, так как проведенные исследования рынков Германии, Швейцарии, Польши, Великобритании показали спрос на эту продукции.

В настоящее время Торговые дома Азербайджана действуют в Беларуси и Украине.

Б.Рустамбеков