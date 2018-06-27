Азербайджан в Европу планирует экспортировать, в основном, продукцию АПК – и.о. президента Azpromo

Открытие Торгового дома Азербайджана на территории Европейского Союза даст эффект в виде диверсификации азербайджанского экспорта, заявил в интервью азербайджанскому телеканалу СВС и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.
«В июле в Латвии планируется открытие Торгового дома Азербайджана. Это будет первый ТД на территории ЕС и мы надеемся, что это даст определенный эффект посредством диверсификации азербайджанского экспорта», - сказал Ю.Абдуллаев.
По его словам, диверсификация экспортной карты Азербайджана имеет важное значение. «Это будет способствовать продвижению азербайджанских товаров в европейском направлении»,- добавил он.
Ю.Абдуллаев отметил, что, в Торговом доме в Латвии будет представлена в основном сельхозпродукция, так как проведенные исследования рынков Германии, Швейцарии, Польши, Великобритании показали спрос на эту продукции.
В настоящее время Торговые дома Азербайджана действуют в Беларуси и Украине.
Б.Рустамбеков
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