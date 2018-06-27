Иранскую нефть невозможно убрать с мирового рынка так быстро, как этого требуют США - представитель министерства нефти Ирана

Планы США ограничить доступ иранской нефти на мировой рынок в течение короткого периода, неосуществимы, сообщает агентство "Тасним", ссылаясь на представителя министерства нефти Ирана.
"Иран ежедневно экспортировал 2,8 миллиона баррелей сырой нефти и газового конденсата. Невозможно убрать (такой объем - ИФ) с мирового рынка в течение нескольких месяцев", - сказал "Тасниму" представитель министерства.
Накануне представитель американского Госдепартамента сообщил, что Вашингтон требует от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций.
По словам представителя госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продления действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.
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