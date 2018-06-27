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ТЭК 27.06.2018 13:09

Иранскую нефть невозможно убрать с мирового рынка так быстро, как этого требуют США - представитель министерства нефти Ирана

Планы США ограничить доступ иранской нефти на мировой рынок в течение короткого периода, неосуществимы, сообщает агентство "Тасним", ссылаясь на представителя министерства нефти Ирана.

"Иран ежедневно экспортировал 2,8 миллиона баррелей сырой нефти и газового конденсата. Невозможно убрать (такой объем - ИФ) с мирового рынка в течение нескольких месяцев", - сказал "Тасниму" представитель министерства.

Накануне представитель американского Госдепартамента сообщил, что Вашингтон требует от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций.

По словам представителя госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продления действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

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Тэги: ИРАН, США, НЕФТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]