Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 26° 37°

Транспорт и связь 27.06.2018 13:12

«Русская Контейнерная Компания» планирует начать грузоперевозки по ж/д Баку–Тбилиси-Карс

АО «Русская Контейнерная Компания» (РКК) планирует начать перевозку грузов по железной дороге Баку–Тбилиси-Карс (БТК), сообщил генеральный директор компании Иван Гришагин.

«По нашему мнению, у железной дороги БТК огромный потенциал, который мы собираемся задействовать в ближайшее время. Мы видим, что благодаря БТК могут существенно улучшатся экономические отношения между Россией и странами-участницами коридора, и ожидаем, что в ближайшее время последуют прямые иностранные инвестиции путем подключения Европы и Азии», - считает И. Гришагин, слова которого приводятся в сообщении общества.

По словам И.Гришагина, специалисты «РКК» оценивают БТК как "самый короткий путь" для доставки грузов из российских регионов, расположенных в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах в средиземноморские порты Турции и далее в страны Африки и Ближнего Востока.

«По маршруту БТК, по нашим подсчетам, уже отправлены два поезда из Казахстана в турецкий Мерсин: первый поезд, состоящий из 30 контейнеров, в ноябре прошлого года доставлял в Мерсин 600 тонн пшеницы, второй – совершил несколько поездок «на круге» и находится в данный момент в Грузии», - отметил И.Гришагин.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов, в 2019 году планируется начать пассажироперевозки. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БТК, ПЕРЕВОЗКИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Турция прогнозирует рост объема перевозок грузов по БТК к 2035г до 17 млн тонн в год – министр транспорта Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2018г – глава АЖД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]