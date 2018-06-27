«Русская Контейнерная Компания» планирует начать грузоперевозки по ж/д Баку–Тбилиси-Карс

АО «Русская Контейнерная Компания» (РКК) планирует начать перевозку грузов по железной дороге Баку–Тбилиси-Карс (БТК), сообщил генеральный директор компании Иван Гришагин.
«По нашему мнению, у железной дороги БТК огромный потенциал, который мы собираемся задействовать в ближайшее время. Мы видим, что благодаря БТК могут существенно улучшатся экономические отношения между Россией и странами-участницами коридора, и ожидаем, что в ближайшее время последуют прямые иностранные инвестиции путем подключения Европы и Азии», - считает И. Гришагин, слова которого приводятся в сообщении общества.
По словам И.Гришагина, специалисты «РКК» оценивают БТК как "самый короткий путь" для доставки грузов из российских регионов, расположенных в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах в средиземноморские порты Турции и далее в страны Африки и Ближнего Востока.
«По маршруту БТК, по нашим подсчетам, уже отправлены два поезда из Казахстана в турецкий Мерсин: первый поезд, состоящий из 30 контейнеров, в ноябре прошлого года доставлял в Мерсин 600 тонн пшеницы, второй – совершил несколько поездок «на круге» и находится в данный момент в Грузии», - отметил И.Гришагин.
Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов, в 2019 году планируется начать пассажироперевозки. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.
Н.Аббасова
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