Азербайджан может открыть Торговые дома в регионах Украины

Азербайджан может открыть Торговые дома и в регионах Украины, заявил в интервью азербайджанскому телеканалу СВС и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

Как сообщалось ранее, Торговый Дом Азербайджана в Украине открылся 22 июня 2018 года в Киеве.

«Я хотел бы отметить, что эти предложения (об открытии ТД в регионах Украины - ИФ) являются инициативой украинской стороны. Мы уже приступили к определенным переговорам по этой тематике. Но точные сроки открытия других Торговых домов Азербайджана в Украине пока назвать не могу», - сказал Ю.Абдуллаев.

В тоже время он не исключил, открытия Торговых домов Азербайджана в регионах Украины до конца 2018 года или в начале 2019 года.

Ю.Абдуллаев подчеркнул, что в дальнейшем будет применяться практика открытия ТД не только в столицах стран, но и в регионах. «Особенный интерес представляет Китай, так как очень это большая страна и где имеется определенный спрос на азербайджанскую продукцию. В целом же, открытие ТД в регионах различных стран будет практиковаться там, где есть спрос на нашу продукцию и потенциал увеличения экспорта»,- добавил он.

Б.Рустамбеков