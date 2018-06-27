Азербайджанские компании будут экспортировать фундук в Швейцарию

Азербайджанские компании достигли предварительной договоренности по экспорту фундука в Швейцарию, сообщает министерство экономики.

"В ходе экспортной миссии в Швейцарию, достигнута предварительная договоренность по экспорту фундука с такими компаниями как «GN-company», «Delica», «Varistor». Стороны договорились о визите представителей швейцарских компаний в Азербайджан, где они на месте встретятся с производителями фундука", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, с 25 по 29 июня организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan» в Швейцарию. В состав миссии входят 12 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука.

Азербайджан в 2017 году экспортировал очищенного фундука на $114,5 млн. Фундук входит в тройку основной ненефтяной продукции, экспортируемой Азербайджаном.

В настоящее время в Азербайджане под фундук отведено 55 тыс. га, в планах правительства - увеличить площадь до 80 тыс. га.

Б.Рустамбеков