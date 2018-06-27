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АПК 27.06.2018 13:54

Азербайджанские компании будут экспортировать фундук в Швейцарию

Азербайджанские компании достигли предварительной договоренности по экспорту фундука в Швейцарию, сообщает министерство экономики.

"В ходе экспортной миссии в Швейцарию, достигнута предварительная договоренность по экспорту фундука с такими компаниями как «GN-company», «Delica», «Varistor». Стороны договорились о визите представителей швейцарских компаний в Азербайджан, где они на месте встретятся с производителями фундука", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, с 25 по 29 июня организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan» в Швейцарию. В состав миссии входят 12 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука.

Азербайджан в 2017 году экспортировал очищенного фундука на $114,5 млн. Фундук входит в тройку основной ненефтяной продукции, экспортируемой Азербайджаном.

В настоящее время в Азербайджане под фундук отведено 55 тыс. га, в планах правительства - увеличить площадь до 80 тыс. га.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЙЦАРИЯ, ФУНДУК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]