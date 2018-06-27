Азербайджанские компании будут экспортировать фундук в Швейцарию

Азербайджанские компании достигли предварительной договоренности по экспорту фундука в Швейцарию, сообщает министерство экономики.
"В ходе экспортной миссии в Швейцарию, достигнута предварительная договоренность по экспорту фундука с такими компаниями как «GN-company», «Delica», «Varistor». Стороны договорились о визите представителей швейцарских компаний в Азербайджан, где они на месте встретятся с производителями фундука", - отмечается в сообщении.
Как ранее сообщалось, с 25 по 29 июня организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan» в Швейцарию. В состав миссии входят 12 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука.
Азербайджан в 2017 году экспортировал очищенного фундука на $114,5 млн. Фундук входит в тройку основной ненефтяной продукции, экспортируемой Азербайджаном.
В настоящее время в Азербайджане под фундук отведено 55 тыс. га, в планах правительства - увеличить площадь до 80 тыс. га.
Б.Рустамбеков
Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске
Штат ASAN Xidmet увеличивается до 715 человек
ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении
В Азербайджане в свадебном автомобиле обнаружены около 8,5 кг наркотиков
Экономика ФРГ может потерять 200 млн евро из-за матча Германии с Южной Кореей на ЧМ-2018
Марадону госпитализировали после матча сборной Аргентины с Нигерией в Петербурге - СМИ
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Власти Турции намерены арестовать еще 99 человек за связи с Гюленом
Глава МИД Нидерландов поддерживает расширение полномочий ОЗХО
Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сделайте свое лето ярче с AccessBank!
Бакинская Высшая Школа Нефти возглавила десятку лучших университетов страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений