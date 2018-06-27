Alstom презентовала первый грузовой локомотив, произведенный для Азербайджана

Французская компания Alstom Transportation S.A презентовала в Казахстане первый грузовой локомотив Prima T8 (AZ8A), разработанный для ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), говорится в сообщении АЖД.
Презентация состоялась на территории Электровозосборочного завода (ЭВЗ) в специальной экономической зоне «Астана».
Старший вице-президент Alstom Transportation в регионе Ближнего Востока и Африки Дидье Пфлегер проинформировал о преимуществах локомотива Prima T8 (AZ8A).
«Prima T8 (AZ8A) – является одним из мощнейших локомотивов в мире, он был произведен в Казахстане, и будет эксплуатироваться на железных дорогах Азербайджана. Локомотив является лидером среди высокоэффективных тяговых машин на электрифицированных железнодорожных путях, способным перевозить грузы до 9000 тонн и развивать скорость до 120км/ч», - отмечается в сообщении.
Согласно договору с французской Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД закупит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых, еще 10 – при пассажирских перевозках.
Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.
Ассортимент продукции Prima включает в себя локомотивы, предназначенные для работ с тяжелым грузом (в основном, используются в Китае, Казахстане, Азербайджане и Индии), выполнения операций по грузовым и пассажирским перевозкам (Европа, Африка и СНГ), шунтирования и рельсовых работ (Европа). Ассортимент продукции Prima предлагает инновативные тяговые решения, включая электрические и электро-дизельные тяговые системы, а также гибридные или двухуровневые системы.
Н.Аббасова
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