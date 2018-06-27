Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 26° 37°

Транспорт и связь 27.06.2018 14:12

Alstom презентовала первый грузовой локомотив, произведенный для Азербайджана

Французская компания Alstom Transportation S.A презентовала в Казахстане первый грузовой локомотив Prima T8 (AZ8A), разработанный для ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), говорится в сообщении АЖД.

Презентация состоялась на территории Электровозосборочного завода (ЭВЗ) в специальной экономической зоне «Астана».

Старший вице-президент Alstom Transportation в регионе Ближнего Востока и Африки Дидье Пфлегер проинформировал о преимуществах локомотива Prima T8 (AZ8A).

«Prima T8 (AZ8A) – является одним из мощнейших локомотивов в мире, он был произведен в Казахстане, и будет эксплуатироваться на железных дорогах Азербайджана. Локомотив является лидером среди высокоэффективных тяговых машин на электрифицированных железнодорожных путях, способным перевозить грузы до 9000 тонн и развивать скорость до 120км/ч», - отмечается в сообщении.

Согласно договору с французской Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД закупит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых, еще 10 – при пассажирских перевозках.

Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.

Ассортимент продукции Prima включает в себя локомотивы, предназначенные для работ с тяжелым грузом (в основном, используются в Китае, Казахстане, Азербайджане и Индии), выполнения операций по грузовым и пассажирским перевозкам (Европа, Африка и СНГ), шунтирования и рельсовых работ (Европа). Ассортимент продукции Prima предлагает инновативные тяговые решения, включая электрические и электро-дизельные тяговые системы, а также гибридные или двухуровневые системы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЖД, ЛОКОМОТИВ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Похожие новости


Alstom презентовала во Франции первый пассажирский локомотив, произведенный для Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]