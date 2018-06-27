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Регион 27.06.2018 14:15

ОЧЭС должна оставаться вне политики, считают в Ереване

Попытки политизировать деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) недопустимы, заявил замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян.

"ОЧЭС - экономическая организация, и недопустимы попытки ее политизации путем принятия документов политического характера, что вне полномочий Организации и противоречит ее уставу", - сказал К.Назарян на брифинге в Ереване по итогам заседания Совета МИД стран ОЧЭС.

Он отметил, что попытки политизации наблюдались со стороны Парламентской ассамблеи ОЧЭС.

По итогам заседания председательство в ОЧЭС перешло от Армении к Азербайджану.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ОЧЭС, ПОЛИТИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]