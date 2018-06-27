ОЧЭС должна оставаться вне политики, считают в Ереване

Попытки политизировать деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) недопустимы, заявил замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян.

"ОЧЭС - экономическая организация, и недопустимы попытки ее политизации путем принятия документов политического характера, что вне полномочий Организации и противоречит ее уставу", - сказал К.Назарян на брифинге в Ереване по итогам заседания Совета МИД стран ОЧЭС.

Он отметил, что попытки политизации наблюдались со стороны Парламентской ассамблеи ОЧЭС.

По итогам заседания председательство в ОЧЭС перешло от Армении к Азербайджану.