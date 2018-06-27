Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в среду встретился с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ Стефаном Висконти, Игорем Поповым, Эндрю Шофером, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отметили в пресс-службе.