Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 26° 37°

Карабахский конфликт 27.06.2018 14:21

Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в среду встретился с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ Стефаном Висконти, Игорем Поповым, Эндрю Шофером, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КАРАБАХ, ОБСЕ, МИД


Похожие новости


Лукашенко предлагает Белоруссию в качестве посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта В Исполкоме СНГ надеются на благоразумие Баку и Еревана по вопросу Нагорного Карабаха

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]