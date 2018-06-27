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СНГ 27.06.2018 16:27

Столтенберг отказывает РФ в праве вмешиваться в вопрос о членстве Украины и Грузии в НАТО

Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО будет обсуждаться Украиной, Грузией и действующими членами альянса, а Россия не должна вмешиваться в этот процесс, заявил генеральный секретарь североатлантического блока Йенс Столтенберг.

"Мы поддерживаем их статус аспирантов в их укреплении и в приближении к трансатлантической интеграции. Мы работаем с Грузией, мы помогаем ей с реформами, мы также поддерживаем Украину", - сказал Й.Столтенберг в интервью DW, отвечая вопрос о шансах Украины, Грузии и Молдовы стать членами НАТО.

"Вопрос членства - это то, что будет обсуждаться нами с 29 союзниками вместе с этими двумя странами. Это не предусматривает вмешательства кого-либо другого в этот процесс: Россия не имеет права пытаться решать, что ее соседи делают", - заявил Й.Столтенберг.

"Конечно, это абсолютно недопустимо, когда такая большая сила, как Россия, пытается восстановить сферу интересов, решая, что ее соседи могут делать. Так что будут ли Грузия и Украина членами НАТО - это будут решать Грузия, Украина и члены НАТО", - сказал генсек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]