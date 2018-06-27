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СНГ 27.06.2018 18:17

Делегация Украины в ПАСЕ отказалась идти на ежегодный прием к генсеку Совета Европы

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась посетить ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, сообщил глава делегации Владимир Арьев.

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланду и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал В.Арьев в среду в Facebook.

По данным В.Арьева, Украина, пожертвовавшая $400 тыс. "на поддержку организации в сложное время", не получила ответ от Т.Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег отказаться посещать прием. "Украинская делегация публично отказалась от приглашения на этот приём. Призываем европейских коллег поступить так же", - написала И.Геращенко в Facebook.

"Генсек Совета Европы постоянно жалуется на экономическую нужду из-за неуплаты россиянами их взноса. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян... И в то же время устраивает приём на сотни персон с шампанским на аперитив", - заявила И.Геращенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПАСЕ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]