Делегация Украины в ПАСЕ отказалась идти на ежегодный прием к генсеку Совета Европы

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась посетить ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, сообщил глава делегации Владимир Арьев.
"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланду и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал В.Арьев в среду в Facebook.
По данным В.Арьева, Украина, пожертвовавшая $400 тыс. "на поддержку организации в сложное время", не получила ответ от Т.Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.
В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег отказаться посещать прием. "Украинская делегация публично отказалась от приглашения на этот приём. Призываем европейских коллег поступить так же", - написала И.Геращенко в Facebook.
"Генсек Совета Европы постоянно жалуется на экономическую нужду из-за неуплаты россиянами их взноса. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян... И в то же время устраивает приём на сотни персон с шампанским на аперитив", - заявила И.Геращенко.
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