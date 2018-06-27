Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 46° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 25° 38°

Дальнее зарубежье 27.06.2018 17:01

Меркель останется канцлером даже в случае развала правящей в ФРГ коалиции - эксперт

Канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, останется у власти даже в том случае, если в результате сложных переговоров по решению миграционного кризиса правящая коалиция в ФРГ прекратит существование, считает эксперт, руководитель берлинского бюро Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Йозеф Яннинг.

"Если развалится коалиция, она все равно будет у власти", - сказал Й.Яннинг.

По его словам, в случае, если на предстоящем 28-29 июня саммите ЕС канцлеру не удастся добиться приемлемых для ЕС договоренностей, а правительство ФРГ не сможет прийти к консенсусу, на главу МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который предлагал односторонние действия в миграционном регулировании, "повысится давление", и ему придется выполнять обещание.

Ранее Х.Зеехофер обещал в случае отсутствия консенсуса с 1 июля запретить беженцам, зарегистрированным в других странах, въезд в ФРГ.

Если Х.Зеехофер обещание выполнит, А.Меркель придется его уволить, рассуждает Й.Яннинг. "Если она его уволит, (...) вероятно, другие министры ХСС оставят правительство и выйдут из кабинета министров, и тогда у А.Меркель не будет большинства парламента", - сказал эксперт.

Другого канцлера можно выбрать только тогда, когда за новую кандидатуру проголосует абсолютное большинство депутатов, что Й.Яннинг считает крайне маловероятным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОАЛИЦИЯ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Меркель называет предстоящие переговоры о формировании правящей коалиции трудными, но не теряет надежды на успех Президент Франции обеспокоен провалом переговоров по созданию правительственной коалиции в Германии Меркель сожалеет в связи с провалом переговоров по созданию правительственной коалиции НАТО в данный момент изучает вопрос о вступлении в международную коалицию против ИГ - Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]