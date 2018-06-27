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Дальнее зарубежье 27.06.2018 17:15

США могут предложить Индии купить системы THAAD, чтобы не дать приобрести российские С-400 - газета

США могут попытаться разубедить Индию в необходимости приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400, предложив взамен системы ПРО THAAD, сообщает в среду индийская газета "Экономик таймс".

По данным издания, такое предложение, вероятно, прозвучит во время встречи глав МИД Индии Сушмы Сварадж и Минобороны Нирмалы Ситхамаран с госсекретарем США Майком Помпео и шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом 6 июля в Вашингтоне.

"Экономик таймс" отмечает, что в то время как системы THAAD, по мнению специалистов, особенно действенны против ракет большой дальности, то в свою очередь С-400 считаются эффективными против большего спектра воздушных угроз, включая американские самолеты F-18 и F-35. В то же время, утверждает издание, пока нет ясности, какая из систем - THAAD или С-400 - более эффективна против ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет.

Издание напоминает, что в данный момент в Конгрессе США идут дискуссии о том, чтобы распространять действие санкций против оборонных структур РФ на иностранных приобретателей российской военной продукции. Однако в администрации США также выдвинули идею вывести из-под действия подобных ограничительных мер такие страны как Индия - при условии, что они постепенно будут сокращать свое военное сотрудничество с Россией.

При этом источники из военной сферы сообщили "Экономик таймс", что властям США не стоит ожидать разрыва оборонного сотрудничества Индии с Россией.

Ранее индийские СМИ сообщали, что Индия считает вопрос о закупке российских систем ПВО С-400 практически решенным, осталось определиться, будет ли оно подписано в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в этом году.

Также СМИ сообщали, что Индия и Россия работают над планом обхода санкций США, которые нацелены на то, чтобы удержать другие страны от закупок российского оружия.

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Тэги: США, ИНДИЯ, РОССИЯ, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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