Аккумулятор электромобиля Tesla загорался еще дважды после аварии во Флориде

Аккумулятор электромобиля Tesla Model S, попавшего в аварию в штате Флорида, загорался еще дважды после самого инцидента и после того, как пожарные потушили первичное возгорание, говорится в отчете по итогам расследования Национального управления США по безопасности транспорта (NTSB).
Выводы NTSB вновь подстегнули обсуждение недостаточной безопасности аккумуляторов Tesla.
Ранее сообщалось, что в результате аварии 8 мая на автомагистрали в Форт-Лодердейле, штат Флорида, двое человек скончались на месте и один получил серьезные травмы.
Как выяснило NTSB, за секунды до столкновения электромобиль Tesla двигался со скоростью 116 миль в час (свыше 185 км/ч), входя в поворот с максимальной разрешенной скоростью 25 миль в час. 18-летний водитель Tesla, видимо, не справился с управлением, машина налетела на ограждение, продолжила движение, ударилась в стену во второй раз и загорелась.
К моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, автомобиль был полностью охвачен пламенем. Для того чтобы потушить его, было использовано от 750 до 1,1 тыс. литров воды и пены, чтобы необычайно много для такого случая.
Во время погрузки автомобиля на эвакуатор аккумулятор загорелся повторно, а при прибытии на стоянку для аварийных машин - в третий раз. NTSB не указывает причин, по которым это могло произойти. Tesla не комментирует происшествие.
Весной аккумулятор электромобиля Tesla другой модели (внедорожник Model X) вспыхнул после аварии в Калифорнии. В июне актриса Мэри Маккормак выложила в сеть видеозапись, на которой Tesla Model S ее мужа загорелся в процессе обычного движения без каких-либо сопутствующих инцидентов.
До этого Tesla утверждала, что аккумуляторы ее электромобилей редко испытывают ущерб настолько существенный, чтобы вызывать возгорание, и в любом случае они спроектированы таким образом, что пламя будет более слабым и будет распространяться медленнее, чем при возгорании бензинового двигателя. "Не должно быть абсолютно никаких сомнений в том, что аккумулятор в автомобиле надежнее, чем огромный бак легковоспламеняющейся жидкости", - говорил глава компании Илон Маск.
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