Итальянские политики предлагают пересмотреть санкции в отношении России

Ведущие политические силы Италии - "Пять звезд" и Лига - выступили за пересмотр санкций в отношении России, сообщают в среду итальянские СМИ.
"Правительство Италии должно будет действовать в ЕС в направлении расширения пространства для сотрудничества и диалога с Россией, например, путем переформулировки санкций и через сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес, таких как борьба с терроризмом и пропагандой экстремизма", - говорится в резолюции "Пяти звезд" и Лиги.
Ранее в среду против автоматического продления санкций в отношении России высказался председатель совета министров Италии Джузеппе Конте.
"Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Мы должны проявлять осторожность. Санкции - это средство, а не цель", - цитируют его слова итальянские СМИ.
"На Совете ЕС пройдет обсуждение минских соглашений, это важная дискуссия, касающаяся секторальных санкций в отношении России. Мы подтвердим принцип, в соответствии с которым ничего не должно быть автоматическим в продлении (санкций)", - отметил Дж.Конте.
Ранее в июне Дж.Конте заявлял, что работает над снятием антироссийских санкций и поддерживает президента США Дональда Трампа во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7.
"Конечно, эти санкции связаны с минскими соглашениями, которые должны быть исполнены. Поэтому снять санкции за один день не получится, но мы будем работать в этом направлении", - отмечал тогда итальянский премьер.
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