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СНГ 27.06.2018 18:00

Итальянские политики предлагают пересмотреть санкции в отношении России

Ведущие политические силы Италии - "Пять звезд" и Лига - выступили за пересмотр санкций в отношении России, сообщают в среду итальянские СМИ.

"Правительство Италии должно будет действовать в ЕС в направлении расширения пространства для сотрудничества и диалога с Россией, например, путем переформулировки санкций и через сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес, таких как борьба с терроризмом и пропагандой экстремизма", - говорится в резолюции "Пяти звезд" и Лиги.

Ранее в среду против автоматического продления санкций в отношении России высказался председатель совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Мы должны проявлять осторожность. Санкции - это средство, а не цель", - цитируют его слова итальянские СМИ.

"На Совете ЕС пройдет обсуждение минских соглашений, это важная дискуссия, касающаяся секторальных санкций в отношении России. Мы подтвердим принцип, в соответствии с которым ничего не должно быть автоматическим в продлении (санкций)", - отметил Дж.Конте.

Ранее в июне Дж.Конте заявлял, что работает над снятием антироссийских санкций и поддерживает президента США Дональда Трампа во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7.

"Конечно, эти санкции связаны с минскими соглашениями, которые должны быть исполнены. Поэтому снять санкции за один день не получится, но мы будем работать в этом направлении", - отмечал тогда итальянский премьер.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]