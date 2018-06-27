Посол Катара завершил дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в среду посла Катара Юсифа бин Хасана Юсиф ал-Саини в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«Посол выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в ходе его дипломатической деятельности в Азербайджане», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана

Глава МИД пожелал Юсифу бин Хасан Юсиф ал-Саини успехов в его дальнейшей дипломатической деятельности.

Б.Рустамбеков