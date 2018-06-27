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СНГ 27.06.2018 16:36

Путин предлагает Болтону обсудить меры по улучшению отношений РФ-США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Москва никогда не стремилась к конфронтации с Вашинтоном, и предложил обсудить шаги для восстановления отношений двух стран.

"В начале беседы с сожалением должен констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме, и я уже неоднократно об этом публично говорил и повторю на встрече с вами: считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих США", - сказал В.Путин в начале встречи.

Тем не менее приезд Дж.Болтона в Москву, по словам В.Путина, "вселяет надежду" на то, что стороны смогут сделать первые шаги "к восстановлению полноформатных отношений" между двумя странами.

"Россия никогда не стремилась к конфронтации, надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства, уважения", - сказал В.Путин.

Со своей стороны Д.Болтон выразил надежду на то, что его приезд даст возможность поговорить на тему улучшения отношений двух стран. "Я надеюсь, что мы сможем в ходе наших переговоров обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенное согласие", - сказал Дж.Болтон.

Во встрече, кроме Дж.Болтона, с американской стороны участвуют посол США в РФ Джон Хантсман, старший директор по России и Европе в совете национальной безопасности США Фиона Хилл, а также директор по России и Европе в совете национальной безопасности США Джо Вэнг.

В составе российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]