Jaguar Land Rover планирует начать производство электромобилей в Китае

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, владельцем которого является индийская Tata Motors, планирует начать производство автомобилей с электроприводом в Китае.
Компания намерена в полной мере использовать свои мощности в Китае, где она уже выпускает кроссовер Jaguar E-Pace с бензиновым двигателем в партнерстве с китайской Chery Automobile, заявил в интервью агентству Bloomberg президент СП Мюррей Дитш.
Подробности о планах компании в сфере производства электромобиля в Китае станут известны в течение года, добавил он.
Отмечается, что китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире, во многом благодаря поддержке местных властей. За этот рынок ведут борьбу крупнейшие автомобильные компании мира: Volkswagen объявил о намерении создать пять новых моделей автомобилей для китайского рынка к 2022 году, а Daimler инвестирует 655 млн евро в производство машин Mercedes с электродвигателями с китайским партнером. Tesla также планирует открыть производство на территории КНР.
Ожидается, что в текущем году в Китае будет продано около 1 млн электромобилей. В планах властей - увеличить продажи до 7 млн в год к 2025 году.
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