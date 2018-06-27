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Дальнее зарубежье 27.06.2018 18:27

Jaguar Land Rover планирует начать производство электромобилей в Китае

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, владельцем которого является индийская Tata Motors, планирует начать производство автомобилей с электроприводом в Китае.

Компания намерена в полной мере использовать свои мощности в Китае, где она уже выпускает кроссовер Jaguar E-Pace с бензиновым двигателем в партнерстве с китайской Chery Automobile, заявил в интервью агентству Bloomberg президент СП Мюррей Дитш.

Подробности о планах компании в сфере производства электромобиля в Китае станут известны в течение года, добавил он.

Отмечается, что китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире, во многом благодаря поддержке местных властей. За этот рынок ведут борьбу крупнейшие автомобильные компании мира: Volkswagen объявил о намерении создать пять новых моделей автомобилей для китайского рынка к 2022 году, а Daimler инвестирует 655 млн евро в производство машин Mercedes с электродвигателями с китайским партнером. Tesla также планирует открыть производство на территории КНР.

Ожидается, что в текущем году в Китае будет продано около 1 млн электромобилей. В планах властей - увеличить продажи до 7 млн в год к 2025 году.

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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]