Совет министров Болгарии на заседании в среду отменил свое решение 2012 года о закрытии проекта строительства АЭС "Белене", говорится на сайте болгарского правительства.
Ранее сообщалось, что Россия готова вернуться к проекту АЭС "Белене" на рыночных условиях, если Болгария захочет.
"Обстоятельно обсудили взаимодействие в атомной энергетике. "Росатом" продолжит поставки ядерного топлива для болгарской АЭС "Козлодуй", будет оказывать помощь в модернизации этой станции, в продлении срока эксплуатации ее 6-го энергоблока, - заявил президент России Владимир Путин в мае на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров. - Кроме того, российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене". Разумеется, если болгарское руководство, если Болгария примет соответствующее решение и, само собой разумеется, на рыночных основаниях".
Ранее в мае глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам, что "Росатом" планирует участвовать в тендере на строительство АЭС "Белене" в случае его объявления.
Как сообщалось, соглашение о строительстве АЭС "Белене" было подписано с "Росатомом" еще в 2006 году, однако генеральный контракт на строительство так и не был заключен, и строительство не началось. Проект "Белене" предполагал строительство АЭС с двумя блоками суммарной мощностью более 2 тыс. МВт. В марте 2012 года Болгария решила отказаться от сооружения АЭС. Российские предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене", был собран реактор для болгарской АЭС. "Росатом" предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.
В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта" в споре с НЭК, постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн евро. Помимо этого, до полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 130 тыс. евро.
Позднее АСЭ и НЭК подписали соглашение о выплате страной долга за АЭС "Белене", и НЭК Болгарии погасила долг в планируемые сроки.
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