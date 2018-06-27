Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 46° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 25° 38°

СНГ 27.06.2018 18:43

Болгария возвращается к строительству АЭС "Белене", совет министров отменил решение о закрытии проекта

Совет министров Болгарии на заседании в среду отменил свое решение 2012 года о закрытии проекта строительства АЭС "Белене", говорится на сайте болгарского правительства.

Ранее сообщалось, что Россия готова вернуться к проекту АЭС "Белене" на рыночных условиях, если Болгария захочет.

"Обстоятельно обсудили взаимодействие в атомной энергетике. "Росатом" продолжит поставки ядерного топлива для болгарской АЭС "Козлодуй", будет оказывать помощь в модернизации этой станции, в продлении срока эксплуатации ее 6-го энергоблока, - заявил президент России Владимир Путин в мае на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров. - Кроме того, российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене". Разумеется, если болгарское руководство, если Болгария примет соответствующее решение и, само собой разумеется, на рыночных основаниях".

Ранее в мае глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам, что "Росатом" планирует участвовать в тендере на строительство АЭС "Белене" в случае его объявления.

Как сообщалось, соглашение о строительстве АЭС "Белене" было подписано с "Росатомом" еще в 2006 году, однако генеральный контракт на строительство так и не был заключен, и строительство не началось. Проект "Белене" предполагал строительство АЭС с двумя блоками суммарной мощностью более 2 тыс. МВт. В марте 2012 года Болгария решила отказаться от сооружения АЭС. Российские предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене", был собран реактор для болгарской АЭС. "Росатом" предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.

В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта" в споре с НЭК, постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн евро. Помимо этого, до полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 130 тыс. евро.

Позднее АСЭ и НЭК подписали соглашение о выплате страной долга за АЭС "Белене", и НЭК Болгарии погасила долг в планируемые сроки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Визит Радева является сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений - Путин Президент Болгарии на встрече с Путиным заявил о стремлении восстановить диалог с Россией Президент Болгарии надеется на прямые поставки российского газа через Черное море Президент Болгарии заявил о невозможности покупки новых российских истребителей Президент Болгарии планирует 21-22 мая посетить Россию - агентство Bulgaria Air вернулась к работе в рамках расписания

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]