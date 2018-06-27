Пока неизвестно, с кем Меркель на саммите ЕС будет обсуждать двухсторонние соглашения по миграции

Договоренностей о двухсторонних встречах в рамках саммита ЕС, в ходе которых канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсуждать миграционные проблемы и добиваться двухсторонних соглашений, пока нет, сообщил источник в ведомстве федерального канцлера.
"Сейчас нет четко оговоренных двухсторонних встреч, это всегда решается сравнительно спонтанно", - сказал источник журналистам в Берлине в среду.
Саммит ЕС, посвященный в том числе вопросам миграции, пройдет в Брюсселе 28-29 июня, мероприятие начнется в четверг с заседания с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
По словам источника, "многие страны-члены выступают за преодоление вопроса вторичной миграции", в частности, за последние две недели А.Меркель провела в Берлине подготовительные встречи с лидерами Франции, Италии и Испании.
По данным агентства ЕС по делам беженцев EASO, в 2017 году странами, принявшими наибольшее число беженцев, были Германия, Италия, Франция, Греция и Великобритания.
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