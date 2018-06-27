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Дальнее зарубежье 27.06.2018 19:05

Пока неизвестно, с кем Меркель на саммите ЕС будет обсуждать двухсторонние соглашения по миграции

Договоренностей о двухсторонних встречах в рамках саммита ЕС, в ходе которых канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсуждать миграционные проблемы и добиваться двухсторонних соглашений, пока нет, сообщил источник в ведомстве федерального канцлера.

"Сейчас нет четко оговоренных двухсторонних встреч, это всегда решается сравнительно спонтанно", - сказал источник журналистам в Берлине в среду.

Саммит ЕС, посвященный в том числе вопросам миграции, пройдет в Брюсселе 28-29 июня, мероприятие начнется в четверг с заседания с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По словам источника, "многие страны-члены выступают за преодоление вопроса вторичной миграции", в частности, за последние две недели А.Меркель провела в Берлине подготовительные встречи с лидерами Франции, Италии и Испании.

По данным агентства ЕС по делам беженцев EASO, в 2017 году странами, принявшими наибольшее число беженцев, были Германия, Италия, Франция, Греция и Великобритания.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИГРАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]