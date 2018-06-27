Иран, Сирия и Россия пытаются отложить голосование по проекту Британии о полномочиях ОЗХО - постпред Канады

Иран, Россия и Сирия пытаются отложить голосование по проекту Британии, дающему Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) право устанавливать виновных в химатаках, написала в среду в Twitter постпред Канады в Нидерландах и постпред при ОЗХО Сабин Нолке.

"После того, как были потрачены три часа времени государства-участниц, Иран, Россия и Сирия теперь пытаются отложить голосование Британии, поэтому страны могут выступить с заявлением", - написала она.

Ранее поступали сообщения, что в Гааге около 16:40 началось голосование по предложению Великобритании по расширению полномочий организации и приданию ей атрибутивных функций.