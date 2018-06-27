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Дальнее зарубежье 27.06.2018 20:14

Иран, Сирия и Россия пытаются отложить голосование по проекту Британии о полномочиях ОЗХО - постпред Канады

Иран, Россия и Сирия пытаются отложить голосование по проекту Британии, дающему Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) право устанавливать виновных в химатаках, написала в среду в Twitter постпред Канады в Нидерландах и постпред при ОЗХО Сабин Нолке.

"После того, как были потрачены три часа времени государства-участниц, Иран, Россия и Сирия теперь пытаются отложить голосование Британии, поэтому страны могут выступить с заявлением", - написала она.

Ранее поступали сообщения, что в Гааге около 16:40 началось голосование по предложению Великобритании по расширению полномочий организации и приданию ей атрибутивных функций.

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Тэги: ОЗХО, ПРОЕКТ, ГОЛОСОВАНИЕ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]