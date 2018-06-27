Премьер Мамедов возглавил Наблюдательный совет Госнефтефонда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.
Согласно распоряжению, в состав НС вошли: премьер–министр Новруз Мамедов, вице-спикер Милли Меджлиса Валех Алескеров, государственный советник по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.
ГНФАР создан Указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года. Положение о ГНФАР утверждено 29 декабря 2000 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, а в частности – от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал. Согласно положению, ГНФАР является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства.
Н.Аббасова
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