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ТЭК 27.06.2018 18:05

Премьер Мамедов возглавил Наблюдательный совет Госнефтефонда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

Согласно распоряжению, в состав НС вошли: премьер–министр Новруз Мамедов, вице-спикер Милли Меджлиса Валех Алескеров, государственный советник по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

ГНФАР создан Указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года. Положение о ГНФАР утверждено 29 декабря 2000 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, а в частности – от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал. Согласно положению, ГНФАР является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, СОВЕТ, СОСТАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]