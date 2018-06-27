Алиев выделил свыше $2 млн на подготовку генерального плана Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госкомитету по градостроительству и архитектуре из госбюджета 4 млн манатов ($2,3 млн).

Средства выделены из резервного фонда президента, предусмотренных в госбюджете на 2018 год и будут направлены на привлечение авторитетной международной компании в качестве консультанта для организации работ по подготовке генерального плана города Баку.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Ф.Исазаде