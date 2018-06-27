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ТЭК 27.06.2018 20:49

Eni и INA подписали соглашение о возможном строительстве газового соединительного трубопровода

Хорватская INA и итальянская Eni подписали соглашение о сотрудничестве для оценки возможности реализации строительства газового соединительного трубопровода между Хорватией и Италией.

Согласно сообщению Eni, инициатива направлена на задействование существующей инфраструктуры, используемой для добычи газа на шельфе Адриатического моря.

Соединение будет способствовать повышению степени интеграции, надежности поставок, конкурентоспособности и устойчивости хорватского рынка, а также итальянского рынка, поскольку инфраструктура будет способна управлять обратными потоками. Кроме того, развитие этой инициативы укрепит позиции Италии как газового хаба в Европе.

На прошлой неделе компании сообщили, что INA покупает у Eni 100% ее дочерней компании Eni Croatia. После этого Eni выйдет с нефтегазового рынка Хорватии, где она присутствует с 1996 года.

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ENI, INA, ТРУБОПРОВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]