Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0269 GBR   2.2478 TRY   0.3678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.53 Brent   76.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 46° Завтра 22° 36° 29 Июн 23° 36° 30 Июн 25° 38°

ТЭК 27.06.2018 20:51

Нефть резко дорожает на данных о падении запасов в США, Brent выросла до $77,77

Цены на нефть эталонных марок активно растут в ходе торгов в среду на данных о рекордном падении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 27 июня повысилась на $1,46 (1,91%) - до $77,77 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $1,75 (2,48%) - до $72,28 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 года.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе, сообщил о снижении запасов на 9,23 млн баррелей. Аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3 млн баррелей.

Вместе с тем резервы бензина увеличились на 1,156 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 15 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки. Импорт вырос на 114 тыс. б/с, до 8,357 млн б/с, тогда как экспорт подскочил на 626 тыс. б/с, до рекордных 3 млн б/с.

Другой рекорд зафиксировали НПЗ, перерабатывавшие 18,1 млн баррелей нефти в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


Похожие новости


Цены на нефть растут из-за Ирана и данных API о запасах, Brent у $76,65 Нефть дорожает на ожиданиях решения ОПЕК, Brent торгуется у $73,88 за баррель Цены на нефть слабо растут после снижения во вторник, Brent торгуется у $75,3 за баррель Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $74,85 за баррель Нефтяной рынок растет, Brent подорожала до $74,68 за баррель Цены на нефть упали до минимума за 6 недель в ожидании встречи ОПЕК, Brent у $72,6

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]